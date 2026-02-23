Экс-наставник «Зенита» покинул пост главного тренера сборной Кюрасао

Дик Адвокат покинул пост тренера сборной Кюрасао за четыре месяца до ЧМ-2026

Бывший наставник петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат принял решение покинуть пост главного тренера сборной Кюрасао за четыре месяца до старта чемпионата мира 2026 года.

«Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу, его преемником назначен Фред Рюттен. Специалист решил полностью посвятить себя дочери, у которой возникли проблемы со здоровьем», — сказано в заявлении клуба.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), Суперкубок России, Кубок УЕФА, а также Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год Адвокат был главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда пробилась в финальный этап чемпионата Европы 2012 года, но не смогла выйти из группы.

Сборная Кюрасао — 26-й пост в тренерской карьере специалиста. Также нидерландец известен по работе в «Фейеноорде», «Рейнджерс», сборных Бельгии, Нидерландов, Южной Кореи и Ирака.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

