Трамп пошутил над американскими хоккеистками

Дональд Трамп пригласил хоккейную сборную США на свое выступление в конгрессе

Президент США Дональд Трамп пригласил мужскую хоккейную сборную на свое выступление в Конгрессе, которое запланировано на 24 февраля.

По его словам, на мероприятие нужно позвать и женскую национальную команду, чтобы сохранить место в президентском кресле.

«Собираюсь выступить с посланием о положении дел в стране во вторник вечером. Могу прислать вам военный самолет, если хотите. Мы вас туда доставим. Я также обязан позвать женскую команду, иначе, думаю, меня ждет импичмент», — приводит слова Трампа Le Parisen.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее в Госдуме ответили, чего не хватало россиянам для победы на Олимпиаде.