На Сахалине спасли заблудившегося тюленя

Фонд Зеленый Сахалин: тюлень потерялся в лесу в 20 км от воды

На Сахалине тюлень забрел в лес и полз, пытаясь найти водоем. Его спасли зоозащитники фонда «Зеленый Сахалин», сообщается в Telegram-канале организации.

Из сообщения следует, что животное обнаружили в 20 километрах от открытой воды, в южной части озера Тунайча. Уточняется, что информация поступила вечером перед непогодой, поэтому спасательную операцию пришлось отложить на три дня. За это время активисты нашли помощь в виде людей и транспорт.

Судя по следам, зверь двигался по лесу, а еще посетил чью-то дачу. Тюленя нашли чуть поодаль от берега под снегом. Животное отловили и пересадили в переноску. Уточняется, что оно сопротивлялось.

