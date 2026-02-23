Размер шрифта
Общество

На Сахалине спасли заблудившегося тюленя

Фонд Зеленый Сахалин: тюлень потерялся в лесу в 20 км от воды
Boris Mashkov/Russian Look/Global Look Press

На Сахалине тюлень забрел в лес и полз, пытаясь найти водоем. Его спасли зоозащитники фонда «Зеленый Сахалин», сообщается в Telegram-канале организации.

Из сообщения следует, что животное обнаружили в 20 километрах от открытой воды, в южной части озера Тунайча. Уточняется, что информация поступила вечером перед непогодой, поэтому спасательную операцию пришлось отложить на три дня. За это время активисты нашли помощь в виде людей и транспорт.

Судя по следам, зверь двигался по лесу, а еще посетил чью-то дачу. Тюленя нашли чуть поодаль от берега под снегом. Животное отловили и пересадили в переноску. Уточняется, что оно сопротивлялось.

В прошлом году на побережье Финского залива сотрудники Ленинградской АЭС обнаружили и спасли детеныша тюленя. Имя для спасенного малыша выбирали всем коллективом Росэнергоатома, и победил вариант «Финик».

До этого биолог и руководитель научных экспедиций Дальневосточного проекта по исследованию косаток FEROP Татьяна Ивкович сообщила об обнаружении детеныша косатки в Авачинском заливе на Камчатке.

Ранее краснокнижных тюленят вернули в природу на Куршской косе после лечения.
 
