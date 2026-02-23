Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков»

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный отверг свою причастность к подрыву «Северных потоков». Об этом он заявил во время выступления в Chatham House в Лондоне, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

«Я лично к этому никакого отношения не имею <…> Этот вопрос стал политическим», — сказал Залужный.

До этого немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог одобрить Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По информации журналистов, Залужный принял подобное решение без одобрения со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его администрации.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд ФРГ сообщил, что теракт на «Северных потоках» совершил офицер ВСУ.