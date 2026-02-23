Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Буданов анонсировал время для «окончательных решений» по конфликту на Украине

Буданов: приближается время для окончательных решений по конфликту на Украине
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

В переговорах о мире на Украине приближается момент для принятия окончательных решений о завершении или продолжении боевых действий. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит УНИАН.

По его оценке, конфликты, подобные противостоянию Москвы и Киева, не заканчиваются сами по себе. Они завершаются либо справедливым решением, либо возвращаются в более опасной форме, считает Буданов.

«Не секрет, переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость победит», — сказал глава офиса Зеленского.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Как сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на источник, переговоры в формате Россия — США — Украина могут возобновиться уже на этой неделе — 26 февраля. Ожидается, что они также пройдут в Женеве.

Ранее Зеленский призвал Запад сосредоточиться на «сдерживании» России.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!