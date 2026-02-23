Буданов: приближается время для окончательных решений по конфликту на Украине

В переговорах о мире на Украине приближается момент для принятия окончательных решений о завершении или продолжении боевых действий. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит УНИАН.

По его оценке, конфликты, подобные противостоянию Москвы и Киева, не заканчиваются сами по себе. Они завершаются либо справедливым решением, либо возвращаются в более опасной форме, считает Буданов.

«Не секрет, переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость победит», — сказал глава офиса Зеленского.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Как сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на источник, переговоры в формате Россия — США — Украина могут возобновиться уже на этой неделе — 26 февраля. Ожидается, что они также пройдут в Женеве.

Ранее Зеленский призвал Запад сосредоточиться на «сдерживании» России.