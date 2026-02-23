Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ назвали возможный мотив пытавшегося проникнуть в резиденцию Трампа

TMZ: пытавшийся проникнуть в имение Трампа с оружием оказался одержим Эпштейном
Wilfredo Lee/AP

Американец, попытавшийся проникнуть с дробовиком в резиденцию президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, оказался одержим делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил американский таблоид TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, 21-летний Остин Такер Мартин был сильно встревожен скандальным делом финансиста — молодой человек видел в нем правительственный заговор. Отмечается, что за неделю до попытки проникновения в личной переписке с коллегой он назвал обнародованные файлы свидетельством «реального и неоспоримого зла».

Кроме того, источники утверждают, что мужчина часто рассуждал о несправедливости и о том, что «могущественные люди уходят от ответственности» за преступления в рамках дела Эпштейна. При этом утверждается, что Мартин открыто поддерживал Трампа.

Близкие люди молодого человека также сообщили, что он испытывал финансовые трудности и был возмущен уровнем жизни представителей его поколения. В связи с этим он якобы пытался создать профсоюз для повышения зарплат, но коллеги не поддержали инициативу.

До этого в газете The New York Post сообщили о том, что Мартин был художником. Накануне перед инцидентом мать молодого человека объявила о его пропаже.

В ночь на 22 февраля агенты Секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который прорвался через периметр резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Как заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, он был с дробовиком и канистрой бензина и поднял оружие после требования его бросить. Он уточнил, что никто из правоохранителей не пострадал. Трамп в этот момент находился в Вашингтоне. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шериф поделился подробностями попытки проникновения в резиденцию Трампа.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!