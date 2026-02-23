СМИ назвали возможный мотив пытавшегося проникнуть в резиденцию Трампа

Американец, попытавшийся проникнуть с дробовиком в резиденцию президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, оказался одержим делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил американский таблоид TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, 21-летний Остин Такер Мартин был сильно встревожен скандальным делом финансиста — молодой человек видел в нем правительственный заговор. Отмечается, что за неделю до попытки проникновения в личной переписке с коллегой он назвал обнародованные файлы свидетельством «реального и неоспоримого зла».

Кроме того, источники утверждают, что мужчина часто рассуждал о несправедливости и о том, что «могущественные люди уходят от ответственности» за преступления в рамках дела Эпштейна. При этом утверждается, что Мартин открыто поддерживал Трампа.

Близкие люди молодого человека также сообщили, что он испытывал финансовые трудности и был возмущен уровнем жизни представителей его поколения. В связи с этим он якобы пытался создать профсоюз для повышения зарплат, но коллеги не поддержали инициативу.

До этого в газете The New York Post сообщили о том, что Мартин был художником. Накануне перед инцидентом мать молодого человека объявила о его пропаже.

В ночь на 22 февраля агенты Секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который прорвался через периметр резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Как заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, он был с дробовиком и канистрой бензина и поднял оружие после требования его бросить. Он уточнил, что никто из правоохранителей не пострадал. Трамп в этот момент находился в Вашингтоне. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шериф поделился подробностями попытки проникновения в резиденцию Трампа.