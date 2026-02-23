Названы сроки вывода войск США из Сирии

Соединенные Штаты Америки и их союзники планируют завершить вывод своих войск с территории Сирии в течение месяца. Об этом сообщил Syria TV со ссылкой на правительственный источник в Дамаске.

«Военнослужащие США покидают сейчас базу боевой поддержки «Касрак» на северо-востоке страны. <...> Их численность в Сирии не превышает 1 тысячи человек, и вывод будет завершен в течение 20-30 дней», — сказал источник.

По данным журналистов, сейчас конвои с людьми и военной техникой направляются в Ирак.

19 февраля газета The Wall Street Journal сообщила , что США начали вывод всех оставшихся военнослужащих из Сирии. Издание отметило, что решение не связано с ростом напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

В этот же день научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк заявил , что решение о выводе войск США из Сирии соответствует стратегии президента Дональда Трампа, в том числе — в части минимального военного присутствия на Ближнем Востоке. Вашингтон не только рассчитывает, что с действующим правительством справятся Турция и Саудовская Аравия, но и, возможно, планирует начать военную операцию в Иране, отметил эксперт.

Ранее сирийские войска заняли одну из бывших американских военных баз.