Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Психолог объяснил, могут ли психопаты измениться

The Conversation: мозг психопатов может генерировать реакции, схожие с эмпатией
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Мозг людей с психопатическими чертами способен генерировать реакции, связанные с эмпатией, однако такие люди могут не осознавать, к каким эмоциональным последствиям приводят их действия. Об этом изданию The Conversation рассказал старший преподаватель клинической психологии Ливерпульский университет Стивен Гиллеспи.

Психопатия встречается примерно у 1% населения, но на эту группу приходится непропорционально большая доля насильственных преступлений. Для нее характерны отсутствие чувства вины, эмоциональная холодность и склонность к манипуляциям. Долгое время считалось, что такие люди в принципе неспособны к сопереживанию.

По словам Гиллеспи, исследования показывают, что при виде страдающих или испуганных людей у психопатов часто отсутствует типичная физиологическая реакция — например, не расширяются зрачки, что у большинства людей отражает эмоциональное возбуждение. Это может означать, что им сложнее автоматически распознавать страх и боль и понимать, что их поведение причиняет вред.

Однако данные нейровизуализации усложняют картину. В исследовании 2013 года ученые из Гронингенского университета обнаружили, что у преступников с психопатией не возникает спонтанной эмпатической реакции при просмотре сцен боли.

«Однако когда испытуемых с антисоциальным расстройством личности прямо просили представить чувства другого человека, в мозге активировались те же зоны, что и у людей без психопатических черт. Это указывает на то, что нейронные механизмы эмпатии у них сохранены, но не включаются автоматически», — уточняет психолог.

По мнению Гиллеспи, если помочь таким людям лучше осознавать эмоциональные последствия собственных поступков, это может стать важным шагом к снижению агрессивного поведения.

«Вопрос стоит не в том, способны ли психопаты к изменениям, а в том, какие методы помогут активировать и развить их эмпатические механизмы», — заключил эксперт.

Ранее ученые выявили скрытый признак психопатии в отношениях.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!