Психолог объяснил, могут ли психопаты измениться

Мозг людей с психопатическими чертами способен генерировать реакции, связанные с эмпатией, однако такие люди могут не осознавать, к каким эмоциональным последствиям приводят их действия. Об этом изданию The Conversation рассказал старший преподаватель клинической психологии Ливерпульский университет Стивен Гиллеспи.

Психопатия встречается примерно у 1% населения, но на эту группу приходится непропорционально большая доля насильственных преступлений. Для нее характерны отсутствие чувства вины, эмоциональная холодность и склонность к манипуляциям. Долгое время считалось, что такие люди в принципе неспособны к сопереживанию.

По словам Гиллеспи, исследования показывают, что при виде страдающих или испуганных людей у психопатов часто отсутствует типичная физиологическая реакция — например, не расширяются зрачки, что у большинства людей отражает эмоциональное возбуждение. Это может означать, что им сложнее автоматически распознавать страх и боль и понимать, что их поведение причиняет вред.

Однако данные нейровизуализации усложняют картину. В исследовании 2013 года ученые из Гронингенского университета обнаружили, что у преступников с психопатией не возникает спонтанной эмпатической реакции при просмотре сцен боли.

«Однако когда испытуемых с антисоциальным расстройством личности прямо просили представить чувства другого человека, в мозге активировались те же зоны, что и у людей без психопатических черт. Это указывает на то, что нейронные механизмы эмпатии у них сохранены, но не включаются автоматически», — уточняет психолог.

По мнению Гиллеспи, если помочь таким людям лучше осознавать эмоциональные последствия собственных поступков, это может стать важным шагом к снижению агрессивного поведения.

«Вопрос стоит не в том, способны ли психопаты к изменениям, а в том, какие методы помогут активировать и развить их эмпатические механизмы», — заключил эксперт.

