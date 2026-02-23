Размер шрифта
Силы ПВО сбили дроны над Татарстаном. В Альметьевске тушат пожар в промзоне

После атаки беспилотников ВСУ в Татарстане начался пожар в промышленной зоне
Владимир Трефилов/РИА Новости

Силы ПВО нейтрализовали беспилотники в небе над Альметьевским районом Татарстана. После падения обломков в промышленной зоне города начался пожар, сообщили местные власти. По официальной информации, пострадавших нет, угрозы для жителей не зафиксировано.

В Альметьевске утром сообщили о работе систем противовоздушной обороны и возгорании на территории промышленной зоны. По данным местных властей, беспилотники были уничтожены в небе над Альметьевским районом, пожар возник из-за падения обломков. Пострадавших нет.

Сообщения о серии взрывов начали появляться в местных Telegram-каналах и пабликах ранним утром. По данным SHOT, над городом прозвучало от пяти до семи громких хлопков, первый — около пяти утра. Жители писали о вспышках в небе и характерных звуках работы ПВО.

Позже власти подтвердили, что в небе над Альметьевским районом были уничтожены беспилотники. Администрация города обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео работы систем ПВО.

Что произошло в промзоне

В администрации Альметьевска сообщили, что в результате падения обломков БПЛА на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание. На месте работают экстренные службы. По официальной информации, пострадавших нет, прямых угроз для жителей района также не зафиксировано.

«В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении администрации города.

До появления официальных комментариев в регионе объявлялась угроза атаки беспилотников. Жителей призывали укрыться и не подходить к окнам. Временные ограничения вводились и в аэропортах Татарстана. В частности, в аэропортах Казани и Нижнекамска, где в целях безопасности на некоторое время ограничивали прием и отправку рейсов.

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова заявила, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы были переведены в усиленный режим. По ее словам, беспилотники пытались атаковать объекты производственной инфраструктуры.

В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадала многодетная семья. Госпитализирован 12-летний мальчик

В последний раз о попытке атаки беспилотников на территорию Татарстана сообщалось 21 февраля. Тогда Хабутдинова заявила, что производственные объекты муниципалитета подверглись атаке украинских БПЛА. Какие именно предприятия могли быть целью, не уточнялось.

Утром 21 февраля сигналы об угрозе атаки получили жители Елабуги и Нижнекамска — соответствующие уведомления были разосланы в 8:52. В 9:37 предупреждение поступило жителям Казани, в 10:13 — Альметьевска. Позднее власти сообщили, что атака отражена, жертв и разрушений нет.

Режим беспилотной опасности в республике был введен 20 февраля в 22:51. В ночь на 21 февраля аэропорт Казани с 23:31 до 5:16 приостанавливал прием и выпуск самолетов, спустя несколько часов ограничения вводились повторно. Аналогичные меры действовали в Нижнекамске. Ограничения на использование воздушного пространства вводились также в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах.

На фоне режима повышенной готовности в Казани отменили запланированные массовые мероприятия, включая Масленичные гуляния. В школах Казани и Иннополиса учащихся временно переводили в укрытия.
 
