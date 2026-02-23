Сийярто рассказал об устранении повреждений на нефтепроводе «Дружба»

Будапешт получил от Москвы сведения о том, что все повреждения нефтепровода «Дружба» устранены, он абсолютно готов к эксплуатации. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами перед встречей с европейскими коллегами в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба» <...> Технически весь нефтепровод «Дружба» может функционировать», — сказал он.

По словам министра, Украина не возобновляет транзит нефти исключительно по политическим причинам. Таким образом Киев пытается шантажировать Будапешт, уточнил Сийярто.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

После этого Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Ранее Орбан рассказал, как Венгрия ответит Украине.