В днепровском лицее произошел взрыв

В лицее Днепра произошел взрыв во время показа детям боеприпасов, двое ранены

В лицее Днепра произошел взрыв во время показа детям демонстративных боеприпасов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации местной полиции, в результате взрыва оказались ранены двое.

22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт, в результате которого не выжил 23-летней полицейской. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин.

20 февраля в Черновицкой области Украины неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль, в результате взрыва два сотрудника полиции получили ранения.

В сентябре в Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) устроил стрельбу во время вручения повестки. Задержанный местный житель пытался освободиться из рук работника ТЦК, но тот достал пистолет и открыл огонь.

Ранее на Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв трех гранат.