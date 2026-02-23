Размер шрифта
Москвичам пообещали мощный снегопад 23 февраля

В Москве ввели желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимся снегопадом в понедельник, 23 февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики уточнили, что предупреждение о снегопаде действует с 21:00 мск понедельника до 21:00 мск вторника, 24 февраля, а о гололедице — до 21:00 мск 26 февраля. Аналогичная ситуация ожидается и в Московской области.

«В течение суток 24 февраля ожидается снег, в отдельных районах сильный; гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 24 февраля Центральную Россию накроет циклонический вихрь. По словам специалиста, снеговые облака накроют большую часть европейской территории РФ. В частности, сильные снегопады ожидаются в Среднем Поволжье и в Башкирии. Осадков не ожидается в Республике Коми, Ненецком округе и на юге страны. Погода будет обусловлена смещением снежного балканского циклона на север вдоль западных регионов РФ.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве.
 
