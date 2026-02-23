Как отмечали 23 февраля в СССР

Размер шрифта
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. За более чем вековую историю он менял не только свое название, но и смысл, превратившись из профессионального праздника военнослужащих в «мужской день».

Памятная дата берет начало в Первой мировой войне, а именно в изданном Советом народных комиссаров РСФСР 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Декрете о создании Рабоче-крестьянской Красной армии.

18 февраля 1918 года немецкие войска перешли в масштабное наступление. В этих обстоятельствах 21 февраля верховный главнокомандующий Николай Крыленко подписал приказ о революционной мобилизации. Два дня спустя, 23 февраля, в Петрограде и других городах прошли массовые митинги, тысячи людей записывались в ряды Красной армии — именно эта дата впоследствии была объявлена днем рождения советских вооруженных сил.

Массово отмечать 23 февраля начали в 1922 году, когда Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял решение о ежегодном торжественном праздновании Дня Красной армии. В 1946 году праздник был переименован в День Советской армии, а в 1949-м получил окончательное название — День Советской армии и Военно-морского флота.

После распада СССР праздник на несколько лет прекратил существование, однако он так прочно укоренился в сознании людей, что они продолжали его отмечать. Лишь в 1995 году Федеральный закон «О днях воинской славы России» закрепил за этим днем современное название — День защитника Отечества. С 2002 года 23 февраля официально стало нерабочим днем.
 
