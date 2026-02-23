«За него попросили»: стало известно, зачем на Байкале сожгли чучело Shaman

Канал «Светский хроник»: на Байкале сожгли чучело Shaman по просьбе близких

Знакомый бурятских шаманов заявил, что на Байкале сожгли чучело Shaman по просьбе самого певца или его близких. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Инсайдер рассказал, что таким образом якобы семья артиста попыталась защитить себя от «мести духов».

«За Shaman попросили. Чучело, чтобы обмануть духов. Они должны подумать, что местные сожгли самого певца, и успокоиться», — заявил собеседник Telegram-канала.

При этом собеседник усомнился в эффективности такого подхода. Он отметил, что если бы решение проблем сводилось к сожжению чучела, люди жили бы без забот. По его мнению, возможное возмездие еще впереди.

22 февраля на Байкале было сожжено чучело певца Shaman. В местных пабликах это событие представили как обряд очищения Байкала, призванный изгнать негативные энергии.

19 февраля SHAMAN в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

