В ГД отреагировали на подготовку провокаций Запада у границ России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Ленте.ру», что России необходимо готовиться к полномасштабному конфликту.

По мнению Журавлева, нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий, учитывая агрессивное поведение коллективного запада в отношении РФ.

«Мы должны быть непременно готовы к любому развитию событий, в том числе и к полномасштабному военному конфликту. Не столь важно, как он может начаться — с операции под чужим флагом, с провокации, с открытого вторжения — пусть враг знает, что в каждом случае получит достойный отпор, и мало ему не покажется», — отметил Журавлев.

23 февраля Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что страны Запада могут спровоцировать конфликт с Россией, переодев своих солдат в форму ВС РФ и совершив провокацию на границах с НАТО.

По его словам, война может начаться только в случае, если Россию втянут в какую-нибудь крупномасштабную провокацию на границах со странами НАТО. Военный заметил, что у Запада могут быть соответствующие планы.

Ранее Зеленский призвал Запад сосредоточиться на «сдерживании» России.