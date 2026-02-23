«Нетрадиционная забава»: в Госдуме предложили запретить тюбинги

Восьмилетняя девочка погибла при катании на тюбинге, который привязал к автомобилю ее отец. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян выбросить все «ватрушки». Он отметил, что число несчастных случаев за последние годы с тюбингами участились.

«Несчастных случаев с так называемым тюбингом, с ватрушками так много, что даже сложно это квалифицировать как причинение вреда здоровью по неосторожности. Ведь ватрушка равно травмы, ватрушка — смертельная опасность, особенно, привязанная к машине. Каким надо быть идиотом, чтобы это сделать? Конечно, представляю, что сейчас он себя корит и проклинает за этот момент», — сказал он.

Парламентарий считает, что продажу тюбингов следует запретить.

«Вообще «ватрушки» являются нетрадиционной русской забавой. Видимо, какие-то гопники когда-то катались на камерах от автомобилей, вот отсюда и пошло. Это не наша забава, у нас есть ледянки, у нас есть сани, а ватрушки надо просто запретить вообще. Никакие интересы мы не нарушим. Ватрушки — это смертельно опасное идиотское развлечение. Самое лучшее — все ватрушки выкинуть на помойки и продажу их запретить», — заключил он.

В СК Подмосковья до этого сообщили, что в Мытищах отец катал своих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. При повороте тюбинг,в котором находилась дочь мужчины, попал под колеса машины. От полученных травм девочка скончалась в медицинском учреждении. В отношение отца возбудили уголовное дело.

В ведомстве предупредили родителей об опасности катания на тюбингах в зимний период. Родители должны помнить, что необходимо исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию при катании на тюбингах или другом инвентаре, предназначенном для спуска, добавили в СК.

Ранее восьмилетняя девочка каталась на тюбинге на берегу Оби и ушла под лед.