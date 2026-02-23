Размер шрифта
«Бетон упал на меня»: как крыша Басманного рынка убила 68 человек

20 лет назад обрушился купол Басманного рынка в Москве, 68 человек погибли

«Есть ли в вашем городе купола-убийцы?» — так 20 лет назад писали СМИ после трагедии на Басманном рынке в Москве. Он выделялся необычной крышей в виде купола, которая 23 февраля 2006 года рухнула на головы людей. Погибли 68 человек. О проблемах с крышей до этого знали даже местные пенсионеры, но никто, включая архитектора Канчели, не понес наказания. Подробности трагедии — в материале «Газета.Ru».

«Второсортные люди»

«Треск громкий. Голову поднял, увидел — бетон летает. И бетон упал на меня», — немолодой мужчина в кожаной куртке пытается объяснить журналистке, что пережил этим утром. Напротив него огромные траурные венки, их складывают прямо у забора из профлиста. Точное число жертв еще неизвестно, но власти уже объявили, что погибло больше 50 человек. Это не теракт и не землетрясение — 23 февраля 2006 года рухнул купол Басманного рынка. Сразу весь, в один миг похоронив тех, кто был внизу.

«Я торговал на первом этаже помидорами. Внезапно за моей спиной лопнули стекла, и по всему зданию погасло электричество… Накинул на плечи куртку, вышел на улицу покурить, и в этот момент здание рынка за моей спиной сложилось как карточный домик…

Видел людей, одного порезало плитой пополам, другого — балка или арматура, не помню, прошила насквозь от макушки до пят, третьего раздавило…Пыль вокруг, ничего не видно. А вместо купола — небо»,

— вспоминал чудом выживший.

Позже прокуратура спросит в суде владельца рынка Марка Мишиева, откуда взялось столько пострадавших, если все случилось очень рано, около половины шестого утра. Покупателей на рынке в это время еще нет. Но уже кипит жизнь — идет оптовая торговля, на прилавках раскладывают товары. К тому же, нарушая правила, многие продавцы тут же и жили, ночуя где получится: в подсобках, подвалах, грузовиках.

«Судить за гибель людей уже некого»: кто в ответе за обрушение аквапарка

«Люди приезжают сюда не от хорошей жизни, — объясняли журналистам родные погибших. — Они работают здесь как ишаки, днем и ночью, чтобы заработать и прокормить свои семьи. Наши люди не боятся работать и делают всю черную работу за москвичей».

Среди погибших было лишь трое россиян, большая часть — азербайджанцы. А также грузины, таджики, узбеки. Некоторые свяжут это с тем, что за трагедию так никого и не наказали. Мол, погибли же все равно «не русские».

«Москвичи относятся к приезжим азербайджанцам как к второсортным людям», — укоризненно скажут азербайджанцы, встречая гробы из Москвы.

Женщина на месте обрушения кровли Басманного рынка, 23 февраля 2006 года
Alexandr Altukhov/Global Look Press

Но пока близким все равно, какие причины и последствия — в первые часы у рынка собирается толпа тех, кто ищет родных. Женщины плачут, мужчины тоже. В отчаянии родственники снова и снова набирают знакомые номера мобильных телефонов, но на том конце никто не берет трубку. Окружающие пытаются поддерживать друг друга, повторяют, что пропавших могли увезти в больницу без сознания, что их еще успеют вытащить из завалов. На месте работают кинологи с собаками, спасатели не используют тяжелую технику, чтобы не навредить людям под обломками.

«Там уже нет живых»

признается около 14 часов дня одна из спасательниц корреспонденту «Газеты.Ru» Андрею Стенину.

«Спасатели, которых переводили на другое место, на ходу жевали хот-доги», — записывает Стенин.

Днем на развалинах начинается пожар от случайной искры. Едкий желтый дым скрывает Басманную улицу. Разбор завалов продолжается весь день и после заката. Вечером в честь праздника над Москвой взлетают фейерверки. Это дает повод одному из журналистов поинтересоваться у мэра Юрия Лужкова, почему власти их не отменили.

«На журналиста, задавшего вопрос, он посмотрел пустым взглядом и стал отвечать на другие вопросы», — отмечает Стенин.

К рынку Лужков приезжает несколько раз за сутки. Выступая перед толпой, чиновник подчеркивает, что в ближайшее время это здание планировали снести и заменить современным торговым центром. Собравшиеся возмущены. Между собой начинают роптать, что случившееся выгодно Лужкову.

«Землячество, видимо, не давало ему нас выгнать с рынка — вот крыша и упала. Теперь выстроят свой торговый центр, а там для нас места не будет. Мы ведь, как они говорят, чумазые, а там бутики и все такое», — переговариваются в толпе.

Кроме мэра у рынка с подозрением встречают еще одного человека — известного архитектора, 68-летнего Нодара Канчели. Он считается автором рухнувшей крыши и теперь смотрит на последствия. В отличие от Лужкова, Канчели ни с кем не говорит, только быстро ходит вокруг развалин в сопровождении помощника.

За два года до этого в Москве в День всех влюбленных уже обрушился другой проект Канчели, аквапарк «Трансвааль-парк». Там тоже рухнула крыша. Тогда погибли 28 человек. Под куполом Басманного — 68.

«Архитектор, которого никак не посадят»,

— за глаза называют Канчели у развалин рынка.

На месте обрушения кровли Басманного рынка, 23 февраля 2006 года
Alexandr Altukhov/Global Look Press

«Снег стекал прямо в зал»

Необычная крыша была главной особенностью Басманного и одновременно его слабым местом. Купол диаметром 90 метров, вогнутый внутрь, словно большое блюдце, «висел» на системе стальных канатов. Со стороны это выглядело интересно, в реальности требовало правильной эксплуатации — вовремя чистить снег с крыши и не размещать под ней, на втором этаже, слишком много тяжелого.

«Теперь я понял: рынок не относится к таким общественным зданиям, как, например, питьевая галерея. Такие элегантные вещи [как крыша необычной конструкции] на рынке не стоит делать. Наверное, [моя] ошибка архитектора лишь в этом», — говорил Канчели после трагедии.

С момента постройки в конце 70-х на Басманном рынке не было капитального ремонта. Водостоки забились, нечищеный снег таял сам по себе. Владелец рынка Мишиев признавался, что даже не думал убирать его с крыши.

«Я был уверен, что снег должен был таять под воздействием внутреннего тепла», — объяснял он.

Вода просачивалась внутрь, тросы ржавели. Продавцы в это время хаотично перестраивали помещения, забивая второй этаж товарами. Использование здания никто не контролировал.

«Один из москвичей не поленился заглянуть в оперативный штаб ликвидаторов аварии Басманного рынка. Внутри штаба высокий, спортивного вида южный мужчина в дорогой кожаной куртке объяснял эмчеэсовцу: «Слущай, там есть подвал под кафе и из него выход, так и войти можно».

Эмчеэсовец: «Но на плане его нет». Мужчина: «Слущай, мы сами его для себя построили».

Они его сами для себя построили! Никаких согласований им для этого не потребовалось», — ужасалась кандидат технических наук Ирина Дедюхова, разбирая причины случившегося.

То, что с крышей что-то не так, было видно задолго до 23 февраля. Она стала течь, прогибаться. По словам продавцов, участки первого и второго этажей даже закрыли для торговли. О том, что в здании «появились какие-то проблемы», знали и местные работники, и покупатели.

«Крыша у них давно протекала, — рассказала пенсионерка, наблюдавшая за спасательными работами. — В центре у витража снег скапливался, таял и стекал прямо в зал», — передавала «Газета.Ru».

В конце январе 2006-го правительство Москвы распорядилось построить вместо Басманного рынка новое здание, напротив прежнего. То самое, о котором Лужков скажет людям у развалин. Владелец рынка обещал, что его «не будет в прежнем виде» уже к лету 2006-го. К тому моменту было уже поздно. Ситуацию усугубила погода. В ночь с 22 на 23 февраля выпало много снега, вдобавок в столицу пришли сильные морозы.

«99% аварий и обрушений в строительстве происходит в ранние утренние часы — при смене воздушных масс… Металл разрушается по хрупкому сценарию, то есть непредсказуемо и мгновенно», — резюмировала Дедюхова.

Она же считала, что Канчели вряд ли может быть единоличным автором Басманного рынка. По оценке эксперта, тот был типовым объектом 70-х, когда в проектировании вантовых конструкций участвовали не менее трех архитекторов. «И уж точно не Канчели», как подчеркивала Дедюхова, виноват в том, что после развала СССР в стране оказались разрушены строительные нормы.

«Когда случаются такие техногенные катастрофы, всегда очень сложно найти виновных, поскольку люди, проектировавшие здания, или уже умерли, или настолько сдружились с сильными мира сего, что наказать их не представляется возможным», — высказывал журналистам свою точку зрения анонимный источник из Следственного комитета.

«Виноваты все и никто одновременно»

Проверяющая комиссия установила, что рынок успел сменить трех собственников и полтора десятка директоров. Кто не следил за состоянием конструкции, при ком крыша начала течь, а тросы ржаветь — установить оказалось невозможно.

«В обрушении Басманного рынка виноваты все и никто одновременно», — кратко пересказывала спустя два года выводы комиссии «Газета.Ru».

«Легче ли мне станет от результатов расследования? Столько людей погибло... Моей вины в этом как архитектора нет»,

— со своей стороны комментировал Канчели.

Архитектора вызывали в прокуратуру, но привлекать не стали. Зато дважды задерживали владельца рынка Мишиева. Его обвинили по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Прокуратура заявила, что он не вел необходимую документацию и не следил за состоянием объекта. А еще позволил рынку работать круглосуточно вместо установленного графика с 7:00 до 21:00. Бизнесмен свою вину не признал.

«Как директор рынка мог причинить смерть по неосторожности? Конечно, мы будем воевать. Вы ведь представляете, что значит для взрослого серьезного человека уголовная судимость», — возмущалась его адвокат Александра Алитовская.

Защита также упирала на то, что собственником здания является департамент имущества города Москвы (приватизация была намечена на тот же 2006-й), а не Мишиев, который «мало что мог делать без властного распоряжения». В итоге предприниматель избежал какой-либо ответственности.

Семьи погибших получили по 100 тыс. руб., раненые, госпитализированные с места трагедии — по 50 тыс. В 2015 году Канчели умер. На месте Басманного рынка построили жилой дом.
 
