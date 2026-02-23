Размер шрифта
В Еврокомиссии заявили, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба»

ЕК: Киев занимается ремонтом нефтепровода «Дружба», но сроков не называет
Reuters

Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен заявила, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина взяла на себя обязательство отремонтировать трубопровод, а решение о сроках остается за ней», — поделилась Итконен.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Будапешт получил от Москвы сведения о том, что все повреждения нефтепровода «Дружба» устранены, он абсолютно готов к эксплуатации.

По словам министра, Украина не возобновляет транзит нефти исключительно по политическим причинам. Таким образом Киев пытается шантажировать Будапешт, уточнил Сийярто.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Ранее Орбан назвал Украину врагом Венгрии.
 
