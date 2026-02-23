В Брянской области украинские войска атаковали школу

Украинские войска при помощи дронов атаковали школу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. Удар нанесли по самому мирному гражданскому объекту – школе», — уточнил губернатор.

По словам Богомаза, в результате сбросов взрывных устройств здание повреждено.

Пострадавших из-за инцидента нет, работают оперативные и экстренные службы.

Незадолго до этого блогер «Просто Михаил» сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон ударил по зданию школы.

22 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломок уничтоженного над территорией Обнинска БПЛА повредил окно одного из муниципальных образовательных учреждений.

Ранее Балицкий назвал удар украинских войск по школе в Энергодаре актом варварства.