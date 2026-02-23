Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Брянской области украинские войска атаковали школу

Богомаз: ВСУ атаковали дронами школу в селе Новая Погощь Брянской области
РИА Новости

Украинские войска при помощи дронов атаковали школу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. Удар нанесли по самому мирному гражданскому объекту – школе», — уточнил губернатор.

По словам Богомаза, в результате сбросов взрывных устройств здание повреждено.

Пострадавших из-за инцидента нет, работают оперативные и экстренные службы.

Незадолго до этого блогер «Просто Михаил» сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон ударил по зданию школы.

22 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломок уничтоженного над территорией Обнинска БПЛА повредил окно одного из муниципальных образовательных учреждений.

Ранее Балицкий назвал удар украинских войск по школе в Энергодаре актом варварства.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!