Польша обвинила Венгрию в «вопиющем отсутствии солидарности» с Украиной

Венгрия в лице ее премьер-министра Виктора Орбана проявляет «вопиющее отсутствие солидарности» с Украиной, блокируя 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ и выделение Киеву кредита на €90 млрд в счет замороженных российских активов. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Onet.

Глава польской дипломатии напомнил, что Венгрия ранее уже заблокировала решение других важных вопросов — например, о возмещении €7 млрд из Европейского фонда мира странам, поставлявшим вооружение на Украину. По словам Сикорского, он пытался обсуждать эту тему с венгерскими коллегами, но те остались непреклонны.

«Они не хотят, чтобы страны, помогающие Украине, могли помогать ей еще больше. Меня в корне шокирует тот факт, что это делают венгры, которые сами когда-то знали, каково это — защищаться от мощи российской армии», — констатировал польский министр.

Сикорский также заявил журналистам, что власти Венгрии используют европейскую повестку для ведения внутриполитической борьбы и настраивания своего общества против Украины. Это, по его словам, является «нарушением европейской солидарности, которую государства-члены обязаны соблюдать в соответствии с Лиссабонским договором».

«Вместо этого, с помощью государственной пропаганды и частных СМИ, контролируемых правительством, правящей партии Венгрии удалось создать атмосферу враждебности по отношению к Украине. Теперь она пытается использовать это в парламентских выборах. Это совершенно шокирует», — заявил Сикорский.

Венгерские власти предупредили, что наложат вето на выдачу Украине кредита за счет замороженных российских активов, если та не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В Будапеште убеждены, что полученные им в начале января повреждения уже устранены, а подачу газа под надуманным предлогом блокирует Киев.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в качестве ответной меры были временно прекращены поставки Украине дизельного топлива. При этом Будапешт решил не останавливать подачу электроэнергии Киеву из-за угрозы создать проблемы закарпатским венграм, хотя Орбан допускал и такую возможность.

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.