Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Военкор снял высшую награду «Вагнера» после скандала

Военкор «Ахмата» Негматов снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
Михаил Негматов/VK

Военный корреспондент спецназа «Ахмат» Михаил Негматов снял с груди высшую награду частной военной компании «Вагнер» — платиновую звезду. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом ZOV.

На записи военкор передает на хранение флаг, привезенный из зоны проведения специальной военной операции. На его пиджаке отсутствуют какие-либо награды, присутствует лишь значок с буквой Z.

В феврале Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». На странице военкора опубликованы фотографии, на которых он с этой медалью стоит рядом с депутатом Госдумы и председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, а также с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

После скандала участник специальной военной операции Евгений Гольман призвал парламентариев проверять, с кем они устраивают мероприятия и фотографируются. По его словам, после таких встреч «ряженые-наряженые» россияне используют фотографии с политиками в собственных интересах.

Ранее Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата».
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!