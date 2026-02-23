Военкор снял высшую награду «Вагнера» после скандала

Военный корреспондент спецназа «Ахмат» Михаил Негматов снял с груди высшую награду частной военной компании «Вагнер» — платиновую звезду. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом ZOV.

На записи военкор передает на хранение флаг, привезенный из зоны проведения специальной военной операции. На его пиджаке отсутствуют какие-либо награды, присутствует лишь значок с буквой Z.

В феврале Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». На странице военкора опубликованы фотографии, на которых он с этой медалью стоит рядом с депутатом Госдумы и председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, а также с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

После скандала участник специальной военной операции Евгений Гольман призвал парламентариев проверять, с кем они устраивают мероприятия и фотографируются. По его словам, после таких встреч «ряженые-наряженые» россияне используют фотографии с политиками в собственных интересах.

