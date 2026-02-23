Глыба льда сломала нос москвичке

В результате падения глыбы льда пострадала жительница Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Инцидент произошел в районе Ходынского тоннеля. На несколько автомобилей упали глыбы снега», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, у пострадавшей диагностировали перелом носа, ее доставили в больницу.

До этого в Екатеринбурге глыба льда рухнула на 42-летнего мужчину, когда тот выходил из подъезда. Кусок льда сбил его с ног. Пострадавшему рассекло голову. Его увезли в больницу, медики наложили пациенту три шва. Мужчина обратился в прокуратуру, семья также планирует подать в суд на компенсацию.

Незадолго до того похожий инцидент произошел в Самаре. Россиянину на голову после выхода из подъезда рухнула огромная глыба льда. Он смог самостоятельно вызвать себе скорую помощь. В больнице медики диагностировали у него ушиб мозга с кровоизлиянием.

Ранее глыба льда упала на женщину в Башкирии.