Новый раунд переговоров по Украине может пройти на этой неделе

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Мы двигаемся медленно, но двигаемся. Вы увидите только финал», — сказал он.

Буданов также анонсировал новый обмен пленными, подчеркнув, что он будет более масштабным, чем прошлый.

Глава президентского офиса подтвердил, что Россия на переговорах по урегулированию конфликта требует отдать ей Донбасс. По словам Буданова, вопрос территорий для России важнее проведения президентских выборов на Украине.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.