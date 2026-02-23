СМИ сообщили о погибших в ходе беспорядков в Мексике

Jornada: в Мексике во время беспорядков погибли не менее 18 человек

В Мексике во время операции против лидера картеля «Новое поколение Халиско» и в беспорядках погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает газета Jornada.

В ходе операции по захвату Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, и последовавших за ней беспорядков погибли 15 бойцов национальной гвардии. От полученных ранений также кончался сам Сервантес во время транспортировки в Мехико.

Также в городе Пуэрто-Вальярте в ходе тюремного бунта погиб охранник, а в уличной перестрелке в городе Сапопан был застрелен сотрудник прокуратуры. В этом же городе в перестрелке погибла беременная женщина.

23 февраля в мексиканском штате Халиско в ходе спецоперации сил безопасности был убит Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо) — лидер одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG).

После известий о его ликвидации в Халиско и еще как минимум восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывают дороги, жгут автомобили и грабят магазины. Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Посольство США призвало американцев укрыться, данных о пострадавших россиянах пока нет.

Ранее в Мексике остановили футбольный матч из-за атак наркокартеля.