Залужный сделал первое заявление после интервью с разоблачением Зеленского

Залужный: мое имя фигурирует в новостях чаще, чем меняется погода в Лондоне
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный во время выступления в Chatham House в Лондоне заявил, что в последнее время его имя слишком часто фигурирует в новостях. Его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина».

«В эти дни мое имя появлялось в новостях чаще, чем меняется прогноз погоды в Лондоне», — отметил Залужный.

Экс-главком ВСУ также пошутил на тему того, как «креативно» пишут журналисты о нем. По его словам, складывается такое впечатление, что есть специальный департамент, сотрудники которого каждое утро просыпаются с мыслью: «Что Залужный думает сегодня, даже если он сам этого не знает».

18 февраля вышло интервью Залужного в Associated Press (AP), которое разлетелось на цитаты. В частности, он высказался о причинах провала контрнаступления украинской армии в 2023 году. Залужный объяснил неудачу ВСУ тем, что президент Украины Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы, в результате чего бойцы оказались рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что офис Зеленского уговаривал Залужного взять обратно свои слова с критикой президента Украины. Гончаренко отметил, что экс-главком ВСУ отказался выполнять эту просьбу, несмотря на то, что ему звонили все: от министров до ближнего окружения Зеленского.

Ранее Медведев объявил о начале схватки Залужного и Зеленского.
 
