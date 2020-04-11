В Британии от заражения COVID-19 скончались 19 медиков

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В Великобритании в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались 19 сотрудников службы здравоохранения (NHS). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы британского минздрава Мэтта Хэнкока.

По его словам, многие из погибших прибыли в Британию ради работы в NHS.

Хэнкок отметил, что необходимо отдать дань памяти скончавшихся медиков.

Он также заявил, что случаи заражения работников NHS будут расследованы. Предполагается, что они могли заразиться за пределами службы.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились 74 человека. Зафиксировано 9 тысяч летальных исходов.

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