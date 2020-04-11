Два врача и 10 медсестер заразились COVID-19 в Алма-Ате
Два врача и 10 медсестер заразились коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, передает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.
По данным ведомства, все заболевшие медицинские работники являются сотрудниками одного из стационаров города.
По последним данным, в Казахстане подтверждены 859 случаев коронавируса, 10 из них с летальным исходом.
Режим чрезвычайного положения в республике продлен до конца апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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