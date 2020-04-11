Россияне нашли неожиданную замену маскам против COVID-19

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У россиян в условиях пандемии набирают популярность пластиковые экраны для лица, передает радио Sputnik.

Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог, соведущий программы «Жить Здорово» Андрей Продеус рассказал, что такие экраны могут помочь при защите от вирусов.

Он пояснил, что когда лицо человека закрыто экраном, то вероятность того, что он будет трогать лицо грязными руками, уменьшается. Однако при таких касаниях заражение остается возможным.

При этом, по словам специалиста, экран неплотно прилегает к лицу, поэтому может пропустить передающуюся воздушно-капельным путем инфекцию и в органы дыхания. Он призвал отдельно защищать слизистые, риск получить вирус будет меньше.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.