Китай направил медицинских экспертов в Россию для помощи в борьбе в коронавирусом
Власти Китая направили в Россию группу медицинских экспертов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
«Чтобы помочь России справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, правительство Китая приняло решение направить в РФ группу медицинских экспертов для борьбы с эпидемией», — говорится в заявлении дипломата.
Уточняется, что врачи направились в Россию утром 11 апреля.
По последним данным в России подвержены 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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