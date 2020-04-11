Китай направил медицинских экспертов в Россию для помощи в борьбе в коронавирусом

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Власти Китая направили в Россию группу медицинских экспертов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Чтобы помочь России справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, правительство Китая приняло решение направить в РФ группу медицинских экспертов для борьбы с эпидемией», — говорится в заявлении дипломата.

Уточняется, что врачи направились в Россию утром 11 апреля.

По последним данным в России подвержены 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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