В Польше задержали фигурантов дела о диверсиях и саботаже якобы по заказу России

На территории Польши девять человек обвинили в саботаже и диверсиях, осуществленных якобы по заказу России. С таким утверждением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, чьи слова передает локальный телеканал TVN24.
«В Польше девять человек арестованы и обвинены в диверсиях по запросу российских служб», — заявил политик.
Согласно его информации, составы дела касаются в основном поджогов и попыток поджога. Среди задержанных фигурируют украинцы, белорусы и поляки. Во Вроцлаве завели дело по факту попытки поджога предприятия по производству красок, по соседству с которым располагается химический завод.
«Он был заказан российскими службами, это было выявлено вне всяких сомнений», — утверждает Туск.
В материале отмечается, что сейчас в республике происходит масштабная операция по искоренению подобного вида угроз.
«А значит, будут задержаны другие потенциальные преступники», — заключил премьер.
Перед этим Туск анонсировал большой проект по укреплению восточной границы Польши.
Ранее Польша начала фортификационные работы на восточной границе.