Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше задержали фигурантов дела о диверсиях и саботаже якобы по заказу России

Премьер Туск: в Польше 9 человек обвинили в диверсиях и саботаже по заказу РФ

close
100%
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

На территории Польши девять человек обвинили в саботаже и диверсиях, осуществленных якобы по заказу России. С таким утверждением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, чьи слова передает локальный телеканал TVN24.

«В Польше девять человек арестованы и обвинены в диверсиях по запросу российских служб», — заявил политик.

Согласно его информации, составы дела касаются в основном поджогов и попыток поджога. Среди задержанных фигурируют украинцы, белорусы и поляки. Во Вроцлаве завели дело по факту попытки поджога предприятия по производству красок, по соседству с которым располагается химический завод.

«Он был заказан российскими службами, это было выявлено вне всяких сомнений», — утверждает Туск.

В материале отмечается, что сейчас в республике происходит масштабная операция по искоренению подобного вида угроз.

«А значит, будут задержаны другие потенциальные преступники», — заключил премьер.

Перед этим Туск анонсировал большой проект по укреплению восточной границы Польши.

Ранее Польша начала фортификационные работы на восточной границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами