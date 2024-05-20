Китай выразил разочарование тем, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по космосу

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай глубоко разочарован тем, что Совет Безопасности (СБ) не принял предложенную Российской Федерацией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом со ссылкой на выступление дипломата в СБ ООН после голосования сообщает ТАСС.

По словам Фу Цуна, Пекин поддержал и выступил соавтором резолюции, которую предложила Москва. Но из-за разности позиций делегаций проект не был одобрен при голосовании. Дипломат подчеркнул, что КНР выражает глубокое разочарование таким результатом.

До этого Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из пятнадцати членов Совбеза документ поддержали семь государств, включая Россию и Китай. Семь стран выступили против, а одна воздержалась.

Документ призывал все страны к принятию срочных мер по предотвращению размещения оружия в космосе, причем навсегда.

Ранее газета New York Times написала, что США хотят развернуть средства для защиты и нападения в космосе.