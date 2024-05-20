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Китай выразил разочарование тем, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по космосу

Дипломат Фу Цун: КНР разочарована непринятием СБ ООН резолюции РФ по космосу

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Thomas Peter/Reuters

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай глубоко разочарован тем, что Совет Безопасности (СБ) не принял предложенную Российской Федерацией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом со ссылкой на выступление дипломата в СБ ООН после голосования сообщает ТАСС.

По словам Фу Цуна, Пекин поддержал и выступил соавтором резолюции, которую предложила Москва. Но из-за разности позиций делегаций проект не был одобрен при голосовании. Дипломат подчеркнул, что КНР выражает глубокое разочарование таким результатом.

До этого Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из пятнадцати членов Совбеза документ поддержали семь государств, включая Россию и Китай. Семь стран выступили против, а одна воздержалась.

Документ призывал все страны к принятию срочных мер по предотвращению размещения оружия в космосе, причем навсегда.

Ранее газета New York Times написала, что США хотят развернуть средства для защиты и нападения в космосе.

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