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В Великобритании заявили об «угрозе» России для Фолклендских островов

Express: Британии стоит опасаться интересов РФ в районе Фолклендских островов

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Depositphotos

Визит президента России Владимира Путина в Китай представляет угрозу для Фолклендских островов, которые имеют стратегическую важность для Лондона. Об этом пишет Express.

По мнению автора статьи, Великобритании следует опасаться «растущих интересов» Москвы и Пекина в районе Фолклендских островов. Он считает, что Россия имеет стратегию, которая «несет риски» для важных владений Лондона в Атлантическом океане.

«Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку интересы в этом регионе растут», — подчеркнул он.

20 мая обозреватель Financial Times Гидеон Рахман написал, что США едва ли удастся создать напряженность в отношениях между РФ и КНР, несмотря на заинтересованность американских политиков в подобном развитии событий.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Владимира Путина в Китай — судьбоносный шаг, определяющий будущее всего мира.

19 мая министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией.

Ранее заявления Путина и Си Цзиньпина назвали пощечиной США.

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Визит Путина в Китай
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