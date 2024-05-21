Россияне скупают один из популярных в США кабриолетов перед летним сезоном

Продажи подержанных кабриолетов в России год к году выросли на 20%, а самой популярной моделью стал Ford Mustang, который в среднем стоит 3,2 млн рублей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто», предоставленном «Газете.Ru».

«В преддверии летнего сезона спрос на автомобили со складывающимся верхом стал быстро расти. В период с середины марта по май 2024 года он увеличился на 57%, тогда как год к году — на 20%», — говорится в сообщении.

После кабриолета Ford Mustang наиболее востребованными в России оказались сразу две модели Mercedes-Benz: SL-class (3,3 млн рублей) и SLK-class (от 1,6 млн рублей).

Четвертое и пятое место в рейтинге популярности заняли модель BMW Z4 (4,6 млн рублей) и двухдверка BMW 3 series (2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что средняя цена китайских автомобилей в России превысила 3 млн рублей.