В Госдепе заявили, что Иран просил помощи США из-за авиакатастрофы

Соединенные Штаты получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли. Об этом на брифинге для СМИ заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Нас запросило о содействии правительство Ирана. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такой ситуации. В конце концов мы не смогли оказать помощь», — заявил Миллер.

Дипломат пояснил, что помочь не удалось в основном по причинам логистического свойства. Миллер не стал конкретизировать, какую именно помощь запрашивал иранская сторона.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Пентагоне заявили о непричастности США к крушению вертолета Раиси.