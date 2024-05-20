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В России заявили, что США подтвердили свои намерения милитаризировать космос

Небензя: США подтвердили свои намерения милитаризировать космос

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Shutterstock

Совет Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) отклонил предложенный Российской Федерацией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что российский проект резолюции в СБ ООН касается неразмещения вооружений в космосе. Из 15 членов Совбеза семь государств, включая РФ и КНР, поддержали документ, еще 7 — выступили против, Швейцария воздержалась от голосования. Для принятия резолюции требуется поддержка девяти членов СБ без наложения вето хотя бы одним из постоянных членов.

Российский проект резолюции содержит 10 пунктов. Он призывает все государства, особенно обладающие космическими возможностями, предпринять срочные меры для предотвращения размещения вооружений в космосе и угрозы применения силы из космоса на Земле и обратно. Также документ призывает к переговорам для разработки многосторонних соглашений, которые будут надежно проверяемыми и юридически обязывающими.

В проекте резолюции подчеркивается необходимость принятия дополнительных мер, включая политические обязательства и юридически обязывающие инструменты, для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех аспектах.

До этого замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков рассказал, что Россия продолжит прикладывать усилия, чтобы не допустить размещения ударных вооружений в космосе. Так он прокомментировал информацию о планах США по модернизации своих космических систем.

До этого газета New York Times, основываясь на интервью и публичных выступлениях чиновников Пентагона, писала, что Соединенные Штаты планируют развернуть на земле и в воздухе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки, которые способны также нападать на вражеские космические аппараты.

Ранее в США обвинили Россию и Китай в разработке противокосмических вооружений.

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