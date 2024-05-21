Футболиста «Зенита» похвалили за вклад в мировой футбол

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил уникальность пента-трика колумбийского нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерры в матче против грозненского «Ахмата» (5:1). Игра состоялась в рамках 29-го тура чемпионата России. Слова Колоскова приводит Legalbet.

«Это уникальное достижение, причем не только для российского, но и для мирового футбола. Даже в высших чемпионатах Европы далеко не каждый год случается такое», — сказал Колосков.

Кассьерра стал первым игроком в истории Российской премьер-лиги (которая стартовала в 2001 году), который сумел забить пять мячей в одном матче.

Кроме того, это лишь второй пента-трик в истории «Зенита». Первый на свой счет записал Александр Кержаков 7 августа 2004 года в матче 1/16 финала Кубка России.

На тот момент 21-летний нападающий забил пять мячей в ворота омского «Иртыша», и «Зенит» победил со счетом 7:1.

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