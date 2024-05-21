Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболиста «Зенита» похвалили за вклад в мировой футбол

Колосков назвал уникальным достижением пента-трик Кассьерры в ворота «Ахмата»

close
100%
Григорий Соколов/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил уникальность пента-трика колумбийского нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерры в матче против грозненского «Ахмата» (5:1). Игра состоялась в рамках 29-го тура чемпионата России. Слова Колоскова приводит Legalbet.

«Это уникальное достижение, причем не только для российского, но и для мирового футбола. Даже в высших чемпионатах Европы далеко не каждый год случается такое», — сказал Колосков.

Кассьерра стал первым игроком в истории Российской премьер-лиги (которая стартовала в 2001 году), который сумел забить пять мячей в одном матче.

Кроме того, это лишь второй пента-трик в истории «Зенита». Первый на свой счет записал Александр Кержаков 7 августа 2004 года в матче 1/16 финала Кубка России.

На тот момент 21-летний нападающий забил пять мячей в ворота омского «Иртыша», и «Зенит» победил со счетом 7:1.

Ранее стало известно будущее Акинфеева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами