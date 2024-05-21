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Небензя заявил, что Запад снял маски, проголосовав в СБ ООН против резолюции РФ по космосу

Небензя: Запад снял маски, проголосовав в СБ ООН против резолюции РФ по космосу

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада сбросили с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности (СБ) против российской резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат выразил глубокое сожаление тем, что западные государства, входящие в Совбез, не позволили принять взвешенное и крайне востребованное в нынешнее время решение об использовании космоса исключительно в мирных целях. Небензя подчеркнул, что Запад сегодня окончательно сбросил с себя маски, саморазоблачился и предстал перед всеми в своем истинном обличии.

Российский представитель отметил, что голосование показало водораздел между теми странами, которые стремятся к мирному развитию космоса, и теми, кто желает его милитаризации. Небензя выразил мнение, что Запад, по сути, оказался изолирован в СБ ООН, и это является симптоматичным.

До этого Китай выразил разочарование тем, что Совбез ООН не принял российскую резолюцию по космосу.

Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе.

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