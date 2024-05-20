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В Киевской области ограничат уличное освещение из-за нехватки электроэнергии

«Страна.ua»: в Киевской области в целях экономии уменьшат уличное освещение

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В Киевской области в вечерние и ночные часы будет уменьшено уличное освещение. Решение об этом было принято на заседании местного штаба Совета обороны области, сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает, что глава областной администрации Руслан Кравченко заявил об «очень непростой» ситуации с поставками электроэнергии и необходимости максимальной экономии.

«Рекламные вывески, подсветку фасадов, освещение кафе, магазинов и торговых залов — все это прошу свести к минимуму», — указал Кравченко.

До того энергетическая компания «Укрэнерго» объявила, что с 21 мая на всей территории Украины будут установлены вынужденные ограничения в потреблении электроэнергии. Почасовые ограничения будут введены с полуночи и продлятся весь день. Они коснутся и промышленных, и бытовых потребителей.

В конце марта ряд важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС, а также по Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

16 мая в «Укрэнерго» рассказали, что нынешние отключения света могут продлиться на Украине до августа.

Ранее украинский энергетик заявил о хронической нехватке мощностей у страны.

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