Экс-тренер «Динамо»: Тюкавину нет смысла ехать в европейский середняк

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что форварду бело-голубых нет смысла ехать в европейский середняк, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, что парню хочется поиграть в Европе. Если он уверен в своих силах, то ради бога. В европейский середняк ехать нет смысла. А вот в команду с амбициями ехать надо. Главное, не пересидеть», — сказал Петрушин.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 37 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

«Крылья Советов» расположились на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее в «Динамо» рассказали, на каких условиях клуб продаст Тюкавина.