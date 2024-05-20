На официальном сайте президента Украины была размещена петиция, в которой высказывается требование отправить Зеленского на фронт после истечения его президентского срока.

20 мая истекает официальный срок полномочий главы государства, и граждане считают, что он потерял свою легитимность и должен быть направлен на фронт.

Для рассмотрения петиции необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей. На данный момент петицию уже подписали около 1500 украинцев.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не атаковал Россию западным оружием.