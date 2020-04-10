Центральная больница РПЦ проверит монастыри на коронавирус

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Центральная клиническая больница Московской патриархии начала выездные тестирования священнослужителей на коронавирус в российских православных монастырях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Монашествующие столичных обителей сдадут анализы на коронавирусную инфекцию в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности», — рассказали в РПЦ.

По данным рабочей группы, первое тестирование пройдет 10 апреля в Донском ставропигиальном мужском монастыре.

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