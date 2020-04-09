На Кубани скончались две женщины с коронавирусом
В Краснодарском крае умерли два пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«На Кубани скончались две женщины с диагнозом «коронавирус», — говорится в сообщении.
По последним данным, в России выявлено 10 131 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Десять тысяч заболевших: как COVID-19 распространяется в России
— В России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса
— В ВОЗ назвали стадию распространения коронавируса в России