В Нидерландах 107-летняя женщина выздоровела после заражения COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12567955/Depositphotos_117782122_l-2015-pic905-895x505-94628.jpg">

Корнелия Рас из Нидерландов, которой 107 лет, стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавируса. Об этом сообщает NU.nl со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным портала, Рас проходила лечение в больнице с середины марта после того, как заразилась во время церковной службы.

8 апреля она была выписана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии COVID-19 победила 104-летняя женщина