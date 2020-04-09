В Нидерландах 107-летняя женщина выздоровела после заражения COVID-19
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Корнелия Рас из Нидерландов, которой 107 лет, стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавируса. Об этом сообщает NU.nl со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным портала, Рас проходила лечение в больнице с середины марта после того, как заразилась во время церковной службы.
8 апреля она была выписана.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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