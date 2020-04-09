Спецрейс с гражданами США вылетел из Москвы
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Специальный рейс, который доставит граждан США на родину, вылетел из Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.
«Посольство США сообщает, что наш специальный репатриационный чартерный рейс вылетел из Москвы», – написала Росс.
Она выразила благодарность всем, кто помог в организации вывоза американских граждан в США и пожелала путешественникам безопасного пути и счастливого воссоединения с родными и близкими.
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