Спецрейс с гражданами США вылетел из Москвы

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Специальный рейс, который доставит граждан США на родину, вылетел из Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

«Посольство США сообщает, что наш специальный репатриационный чартерный рейс вылетел из Москвы», – написала Росс.

Она выразила благодарность всем, кто помог в организации вывоза американских граждан в США и пожелала путешественникам безопасного пути и счастливого воссоединения с родными и близкими.

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