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Суббота в Москве стала самым «мокрым» 27 апреля за последние 75 лет

Синоптик Леус: суббота в Москве стала самым «мокрым» 27 апреля с 1949 года

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что суббота в Москве стала самым «мокрым» 27 апреля с 1949 года. Об этом синоптик написал в своем Telegram-канале.

«За уходящие сутки в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 13,4 миллиметра осадков — таким образом это самое «мокрое» 27 апреля с момента начала метеонаблюдений на этой метеостанции в 1949 году», — сообщил Леус.

По его словам, суточный рекорд этого дня был установлен в 1880 году. Тогда выпало 14,7 миллиметра осадков.

В Подмосковье больше всего влаги пролилось в Электростали, Домодедово и Мелихово. В этих населенных пунктах выпало по 16 миллиметров осадков, отметил Леус.

27 апреля Росгидромет сообщил, что в российской столице за полтора часа выпала треть месячной нормы осадков.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что температура в Москве и области в первую неделю мая будет ниже нормы на 2-3 градуса. В частности, по его данным, 1 мая будет от 7 до 12 градусов ночью, днем — до 20 градусов, а на юге Московской области — до 24.

Ранее москвичам пообещали похолодание из-за циклона с Таймыра на День Победы.

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