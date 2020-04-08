Первый пациент с COVID-19 скончался в Хабаровском крае

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Первый случай смерти заболевшего коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

По данным министерства, скончалась 77-летняя женщина. Пациентка была в контакте с прибывшим из Испании.

По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.