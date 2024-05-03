«Хезболла» обстреляла штаб ЦАХАЛ на севере Израиля

Отряды шиитской милиции «Хезболла» нанесли удар с юга Ливана по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил» и казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении организации подчеркивается, что огонь по израильской стороне велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

До этого военное крыло ХАМАС «Бригада аль-Кассам» заявило, что нанесло ракетный удар по израильским военным позициям со стороны южного Ливана.

Утром 29 апреля Минобороны Израиля заявило, что израильские военные нанесли удар по объектам военизированной шиитской организации «Хезболла» в Ливане. По его данным, среди пораженных целей были объекты оперативной инфраструктуры «Хезболлы» в районе Джебель-Ат, а также ряд военных сооружений в районе Марвахина.

28 апреля сообщалось, что делегация представителей палестинской группировки ХАМАС 29 апреля посетит Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Делегация обсудит прекращение огня в регионе и варианты урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.