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«Хезболла» обстреляла штаб ЦАХАЛ на севере Израиля

«Хезболла» сообщила об обстреле штаба дивизии «Ха-Галил» на севере Израиля

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Армия обороны Израиля

Отряды шиитской милиции «Хезболла» нанесли удар с юга Ливана по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил» и казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении организации подчеркивается, что огонь по израильской стороне велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

До этого военное крыло ХАМАС «Бригада аль-Кассам» заявило, что нанесло ракетный удар по израильским военным позициям со стороны южного Ливана.

Утром 29 апреля Минобороны Израиля заявило, что израильские военные нанесли удар по объектам военизированной шиитской организации «Хезболла» в Ливане. По его данным, среди пораженных целей были объекты оперативной инфраструктуры «Хезболлы» в районе Джебель-Ат, а также ряд военных сооружений в районе Марвахина.

28 апреля сообщалось, что делегация представителей палестинской группировки ХАМАС 29 апреля посетит Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Делегация обсудит прекращение огня в регионе и варианты урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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