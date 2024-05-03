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Больше половины россиян сообщили о росте расходов на подготовку дачи к сезону

Почти половина россиян начали активнее использовать садовую технику

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Почти 22% россиян не представляют дачных работ без использования садовой техники. При этом почти половина россиян (46%) за последние 2 года только осознали эту необходимость. Это показал опрос STARWIND, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины россиян отмечает, что в этом году подготовка дачи к сезону потребовала больших расходов. При этом 38% опрошенных отмечают незначительный рост трат, а каждый пятый ощутил большую разницу. Однако 17% респондентов говорят, что их расходы не изменились, а еще 10% даже сократили их. В топ категорий, на которые дачники стали тратить больше, вошли садовая техника (45%), инвентарь и саженцы (43%), удобрения (42%).

При выборе техники для дачи россияне обращают внимание на цены. Так, почти треть (30%) предпочитают покупать более доступные модели, а 22% остаются приверженцами любимых брендов техники, хотя отмечают ее подорожание. Еще 17% опрошенных стали покупать технику более дорогих брендов. Совсем отказались от покупки новой техники только 8% респондентов.

Также дачники стали внимательнее относиться к обустройству своего участка. Так, 43% опрошенных больше тратят на садовую мебель и декор, а 35% ведет на участке активное строительство и делает ремонт. Дача перестает ассоциироваться только с огородом, а становится полноценным местом для загородного отдыха.

«Дачный сезон всегда требует значительных вложений, сил и времени в подготовку участка, его облагораживанию, садово-огородным работам. Большинство дачников стараются облегчить себе эти работы за счет использования техники. Только 5% дачников предпочитают делать все вручную. При этом садовая техника пользуется спросом даже со стороны тех людей, для которых дача — это место отдыха. Они не занимаются садом или огородом, но ухаживают за участком», — прокомментировал Александр Галкин, директор по продукту STARWIND.

Большинство россиян начинает заниматься дачными работами в молодости. Так, 30% опрошенных рассказали, что начали работать на даче еще в детстве или юношестве. Почти половина респондентов обзавелись дачным участком в возрасте 20-40 лет. И только 5% россиян уделяют внимание даче после 40 лет.

Для многих россиян дачный участок становится местом для времяпровождения с семьей: там можно не только пообщаться и отдохнуть, но и провести время с пользой. Например, две трети опрошенных (70%) работают на даче с семьей. Еще 18% при необходимости просят помочь друзей или соседей по участку. Самостоятельных дачников, которые предпочитают не привлекать помощников и работать в одиночку, оказалось всего 12%.

Ранее дачников предупредили, с какими заболеваниями опасно работать в огороде.

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