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Ученые выяснили, как изменение магнитного поля Земли подстегнуло эволюцию

Ученые пришли к выводу, что раньше магнитное поле Земли было в 30 раз слабее

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Ученые, обследовавшие ископаемые свидетельства в Бразилии и Южной Африки, пришли к выводу, что в конце эдиакарской эпохи, около 590-560 млн лет назад, магнитное поле Земли было в 30 раз слабее нынешних значений. Ослабление поля дало возможность быстрой эволюции для многоклеточной жизни, считают исследователи, опубликовавшие материал в журнале Communications Earth & Environment.

«Традиционно считается, что «кембрийский взрыв» произошел в результате того, что в конце эдиакарской эпохи концентрация кислорода в воздухе и воде резко выросла. Проведенные нами замеры говорят о том, что рост концентрации кислорода в атмосфере и гидросфере был связан с длительным периодом резкого ослабления магнитного поля планеты, который продлился около 30 млн лет», — сообщают исследователи.

Группа ученых под руководством профессора Рочестерского университета Джона Тардуно пришли к такому выводу на основе исследований образцов земных пород, которые сформировались в несколько разных периодов во время протерозойской эры. Ученые поясняют, что ослабление магнитного поля в 30 раз привело к увеличению концентрации кислорода на несколько процентов — это дало выгодные условия для формирования многоклеточной жизни.

До этого ученые выяснили, что превратило Землю в ледяной шар на 57 миллионов лет.

Ранее ученые выяснили, что разрушение Альп замедлилось в последние тысячелетия.

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