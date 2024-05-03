Россиянам рассказали, для каких пород собак теплое время года является наиболее опасным

Теплая и жаркая погода, особенно с активным солнцем, — это потенциально опасное время для домашних животных. У них так же, как и людей, могут возникнуть тепловой и солнечный удары. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Тепловой удар — это воздействие высокой температуры окружающей среды на организм животного, он возникает, например, в душных помещениях и в помещениях с высокой температурой. Солнечный удар отмечается при воздействии прямых солнечных лучей на область головы: происходит перегревание мозга и коры мозговых оболочек. Все это приводит к тяжелым последствиям. У животных возникают следующие симптомы: беспокойство, одышка, тахикардия, потом — потеря сознания и судороги. Вплоть до летального исхода. Это крайне опасное состояние, требующее срочной помощи», — объяснил специалист.

По словам Руденко, особая предрасположенность к тяжелому восприятию жары возникает у собак, имеющих проблемы с дыханием.

«Это брахицефалические породы: мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры, ши-тцу, мастифы, шарпеи. Дело в том, что у собак охлаждение и выведение лишнего тепла из организма происходит посредством функции дыхания. То есть в жару животные «включают» ускорение дыхания, высовывают язык, таким образом испарение жидкости из дыхательных путей дает более-менее эффективное охлаждение. Но у брахицефалических пород сплюснутая морда, вследствие чего нарушена функция дыхания как породная особенность. Поэтому механизмы теплорегуляции у них гораздо хуже, чем у долихоцефалических пород собак, то есть с удлиненной мордой», — рассказал эксперт.

Помимо этого, жара опасна для всех собак, у которых имеются сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и респираторного тракта. Это большинство мелких пород собак, особенно пожилого возраста, так называемые карликовые собачки. Часто у них бывают проблемы с трахеей — вплоть до коллапса. Это также приводит к нарушению процесса теплорегуляции. Коллапс трахеи может привести к летальному исходу.

«Чтобы собака легче перенесла жару, важно соблюдать несколько правил. Во-первых, ни в коем случае не оставлять питомцев в автомобиле: тепловой удар может возникнуть за считанные минуты. Во-вторых, необходимо скорректировать график прогулок: не выводить собаку в период наиболее активного солнца. В квартире или доме необходимо обеспечить охлаждение помещения путем кондиционирования или с использованием вентилятора. Почаще купайте собаку без использования моющих средств, простой водой. Главное, позаботьтесь о том, чтобы собака не простудилась: сразу после водных процедур не допускайте сквозняка», — рекомендовал он.

Кошки в целом гораздо легче переносят жару, чем собаки, однако хозяину все же необходимо внимательно следить за состоянием животного, не допускать перегрева.

«Если все-таки у питомца возникли проблемы из-за жары, тем более тепловой удар, обеспечьте охлаждение (обливанием холодной водой) и немедленно обратитесь в ветеринарную клинику», — резюмировал Руденко.

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